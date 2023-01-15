Чесноков: Джокович — разогнавшийся поезд. У Новака есть всё, чтобы выиграть AO-2023
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что нынешняя физическая форма 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича делает серба главным фаворитом Australian Open — 2023.
«Джокович сейчас — это разогнавшийся поезд. Конец прошлого сезона провёл потрясающе — выиграл «Мастерс». По той игре, которую показывал Джокович на последнем турнире, даже если у него и будет тяжёлая сетка, то всё равно он будет главным претендентом на победу на Australian Open. Серб достаточно уверенно обыграл Медведева, а потом — Корду. У Новака есть всё, чтобы выиграть на Australian Open», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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