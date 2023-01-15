Дрэйпер — о Маррее: в нём ты видишь того, кто явно любит теннис

Британский теннисист Джек Дрэйпер считает, что бывшая первая ракетка мира, его соотечественник Энди Маррей может служить примером молодым игрокам.

«Стойкость, которую он продемонстрировал, чтобы вернуться (после травмы. — Прим. «Чемпионата»), чтобы противостоять всем этим невзгодам… Это большой пример для молодых игроков. Иногда вы смотрите на теннисистов и понимаете, что им не нравится то, чем они занимаются, они хорошие, но не могут поддерживать высокий уровень на протяжении всей своей карьеры. В Энди ты видишь того, кто явно любит этот вид спорта», — сказал Дрэйпер в интервью Punto de Break.

Напомним, в 2021 году Маррей получил прозвище «Железный человек» после операции, на которой ему в бедро был вживлён имплант.