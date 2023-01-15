Дрэйпер рассказал о своих преимуществах и недостатках

38-я ракетка мира, британский теннисист Джек Дрэйпер раскрыл свои сильные и слабые стороны в теннисе.

«Я бы сказал, что моя самая большая слабость — это в то же время и самая большая проблема: оставаться в игре в течение длительного периода времени, оставаться здоровым и не травмироваться. У меня было довольно много таких ситуаций в прошлом, мне нужно оставаться здоровым, и я думаю, что если смогу это, то довольно быстро поднимусь (в рейтинге. — Прим. «Чемпионата»).

Что касается моего тенниса, то, наверное, моя самая большая слабость — это движение, поэтому я хочу играть на грунте, совершенствоваться.

Моя самая сильная сторона в том, что я очень конкурентоспособен, мне нравится соревноваться. Я бы также сказал, что у меня довольно широкий технический потенциал, особенно подача и удар справа», — сказал Дрэйпер в интервью Punto de Break.