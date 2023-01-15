Чесноков: у Гирона никаких шансов в матче с Медведевым. Уверен в победе на сто процентов

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков положительно оценил перспективы российского теннисиста Даниила Медведва в предстоящем матче против американца Маркоса Гирона на Australian Open.
«Гирон — неплохой теннисист. Он любит доставлять проблемы топ-игрокам. Но мне понравился Медведев неделю назад. Видел, что Даня обретает свою форму. Я уверен в завтрашней победе Даниила на сто процентов. Думаю, что если не в трёх сетах, то в четырёх всё закончится точно. У американца нет никаких шансов — Медведев без проблем пройдёт дальше», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Australian Open – 2023 стартует 16 января и продлится до 29-го числа этого же месяца в Мельбурне. Даниил Медведев два раза выходил в финал турнира. В решающем матче прошлого года россиянин уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю.
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