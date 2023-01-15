«Игаааа, иди сюда!» Свёнтек рассказала, как отец заставлял её тренироваться в детстве

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек считает, что её успех в теннисе по большей части является заслугой её отца.
«Мне определённо нравилось много играть, но поначалу я не мечтала стать профессиональным теннисистом. В то время это было мечтой моего отца. Он хотел, чтобы его дочери занимались спортом, были активными и, может быть, когда-нибудь стали спортсменками. Я помню, когда мне было десять (и я была немного более экстравертной), я хотела оставаться после школы и играть в футбол с другими детьми, а не тренироваться в теннисе. Мой отец приходил искать меня в школу и кричал: «Игаааа, иди сюда!» — написала Свёнтек в своей колонке на The Player's Tribune.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии-2023 Ига Свёнтек сыграет с немецкой теннисисткой Юле Нимайер.
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