Гауфф: пришло время заявить о себе как о чемпионке «Большого шлема»

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф в преддверии Australian Open — 2023 рассказала о своей главной цели на 2023 год.

«Чувствую, что готова оставить позади ярлык подростка-феномена. Пришло время заявить о себе как о чемпионке «Большого шлема». Я всё ещё одна из самых молодых в розыгрыше (Australian Open. — Прим. «Чемпионата»), но я уже давно здесь. Моя главная цель на 2023 год — выиграть турнир «Большого шлема». Это самая главная цель», — написала Гауфф в своей колонке на BBC Sport.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2023 Кори Гауфф, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA, сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой. Матч пройдёт 16 января и начнётся не ранее 3:00 мск.