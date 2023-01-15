Гауфф: пришло время заявить о себе как о чемпионке «Большого шлема»
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18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф в преддверии Australian Open — 2023 рассказала о своей главной цели на 2023 год.
«Чувствую, что готова оставить позади ярлык подростка-феномена. Пришло время заявить о себе как о чемпионке «Большого шлема». Я всё ещё одна из самых молодых в розыгрыше (Australian Open. — Прим. «Чемпионата»), но я уже давно здесь. Моя главная цель на 2023 год — выиграть турнир «Большого шлема». Это самая главная цель», — написала Гауфф в своей колонке на BBC Sport.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2023 Кори Гауфф, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA, сыграет с чешской теннисисткой Катержиной Синяковой. Матч пройдёт 16 января и начнётся не ранее 3:00 мск.
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