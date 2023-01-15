Андрей Чесноков считает, что Хачанов всухую обыграет Сапата-Миральеса в первом круге AO

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что российский теннисист Карен Хачанов не испытает никаких проблем в матче первого круга Australian Open — 2023 с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.
«Для Хачанова матч против Сапата-Миральеса должен быть комфортным. Испанец является грунтовиком — ему тяжело играть на харде. Считаю Хачанова явным фаворитом. Вот у Рублёва могли бы в этом матче возникнуть проблемы, а у Хачанова их, наверное, не будет. Карен должен уверенно побеждать 3:0 и переходить во второй круг.
Хочется сказать, что первые два круга для Хачанова получатся довольно простыми. Жребий для него очень удачно сложился», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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