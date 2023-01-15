Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Чесноков считает, что Хачанов всухую обыграет Сапата-Миральеса в первом круге AO

Андрей Чесноков считает, что Хачанов всухую обыграет Сапата-Миральеса в первом круге AO
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что российский теннисист Карен Хачанов не испытает никаких проблем в матче первого круга Australian Open — 2023 с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.

«Для Хачанова матч против Сапата-Миральеса должен быть комфортным. Испанец является грунтовиком — ему тяжело играть на харде. Считаю Хачанова явным фаворитом. Вот у Рублёва могли бы в этом матче возникнуть проблемы, а у Хачанова их, наверное, не будет. Карен должен уверенно побеждать 3:0 и переходить во второй круг.

Хочется сказать, что первые два круга для Хачанова получатся довольно простыми. Жребий для него очень удачно сложился», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Даже не верится. Джоковича выгнали из Мельбурна прямо перед стартом Australian Open — 2022 Даже не верится. Джоковича выгнали из Мельбурна прямо перед стартом Australian Open — 2022
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023