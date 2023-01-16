23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс покрестилась в «Свидетели Иеговы»*.
Как сообщает Tennis World USA, церемония прошла во Флориде 8 января.
Отмечается, что Уильямс питала интерес к данному религиозному ответвлению ещё в 2017 году. Также теннисистка намерена воспитывать по его уставам свою пятилетнюю дочь Олимпию.
Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускает, что ещё может вернуться на корт.
* — Входит в перечень некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
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