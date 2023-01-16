Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула разгромила Кристиан на старте AO, американка отдала сопернице лишь гейм

Пегула разгромила Кристиан на старте AO, американка отдала сопернице лишь гейм
Комментарии

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула с уверенной победы стартовала в Открытом чемпионате Австралии. В матче первого круга она одолела представительницу Румынии Жаклин Кристиан со счётом 6:0, 6:1.

Продолжительность встречи составила 58 минут. За это время Пегула сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Кристиан 3 подачи навылет и 1 двойная ошибка.

В следующем круге Пегула сыграет с победительницей пары Бренда Фрухвиртова (Чехия) – Александра Саснович (Беларусь)

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 03:10 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Жаклин Кристиан
143
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023