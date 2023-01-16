Пегула разгромила Кристиан на старте AO, американка отдала сопернице лишь гейм

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула с уверенной победы стартовала в Открытом чемпионате Австралии. В матче первого круга она одолела представительницу Румынии Жаклин Кристиан со счётом 6:0, 6:1.
Продолжительность встречи составила 58 минут. За это время Пегула сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Кристиан 3 подачи навылет и 1 двойная ошибка.
В следующем круге Пегула сыграет с победительницей пары Бренда Фрухвиртова (Чехия) – Александра Саснович (Беларусь)
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.
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