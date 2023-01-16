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Костюк обыграла американку Анисимову на Australian Open и вышла во 2-й раунд соревнований

Костюк обыграла американку Анисимову на Australian Open и вышла во 2-й раунд соревнований
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк» состоялся матч первого круга Australian Open 2023, в котором сошлись 20-летняя украинка Марта Костюк (57-е место рейтинга) и 21-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова (29-е место рейтинга).

Встреча завершилась победой Костюк – 6:3, 6:4 Продолжительность игры составила 1 час 18 минут.

На счету Костюк 8 подач навылет, пять двойных ошибок и четыре из четырёх реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – одна двойная ошибка и два из 7 (29%) реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований соперницей Марты Костюк будет австралийская теннисистка Оливия Гадеки (200-е место рейтинга), обыгравшая россиянку Полину Кудерметову (182-е место рейтинга).

Australian Open 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 03:10 МСК
Марта Костюк
57
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Аманда Анисимова
29
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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