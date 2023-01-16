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Эмма Радукану вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Эмма Радукану вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
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Британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Германии Тамару Корпач со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время Радукану сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Корпач 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге Радукану сыграет с американской Кори Гауфф, которая в своём матче первого круга обыграла чешку Катержину Синякову.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 03:15 МСК
Эмма Радукану
75
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Тамара Корпач
74
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
Комментарии
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