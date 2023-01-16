Эмма Радукану вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Германии Тамару Корпач со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. За это время Радукану сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Корпач 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге Радукану сыграет с американской Кори Гауфф, которая в своём матче первого круга обыграла чешку Катержину Синякову.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.