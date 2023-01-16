Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
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Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову со счётом 7:6 (8:6), 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Шнайдер сделала 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Кучовой 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) – Мария Саккари (Греция).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.
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