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Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
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Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Шнайдер сделала 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Кучовой 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) – Мария Саккари (Греция).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 03:10 МСК
Кристина Кучова
269
Словакия
Кристина Кучова
К. Кучова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5  
7 8 		7  
         
Диана Шнайдер
105
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
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