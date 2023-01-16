Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову со счётом 7:6 (8:6), 7:5.



Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Шнайдер сделала 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Кучовой 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.



В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) – Мария Саккари (Греция).



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.