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Россиянка Калинская в трёхчасовом матче уступила Коллинз и покинула Australian Open

Россиянка Калинская в трёхчасовом матче уступила Коллинз и покинула Australian Open
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Российская теннисистка Анна Калинская уступила в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 5:7 7:5, 4:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 3 минуты. За это время Коллинз сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Калинской четыре эйса, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 03:10 МСК
Анна Калинская
64
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 6
         
Даниэль Коллинз
14
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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