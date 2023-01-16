Россиянка Калинская в трёхчасовом матче уступила Коллинз и покинула Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская уступила в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она проиграла представительнице США Даниэль Коллинз со счётом 5:7 7:5, 4:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 3 минуты. За это время Коллинз сделала шесть эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. На счету Калинской четыре эйса, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.



Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.