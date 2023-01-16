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Павел Котов потерпел поражение в матче 1-го круга Australian Open

Павел Котов потерпел поражение в матче 1-го круга Australian Open
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Голландский теннисист Таллон Грикспор вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он обыграл представителя России Павла Котова со счётом 6:3, 7:6 (6:3), 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. За это время Грикспор сделал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету Котова три двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов после одного заработанного.

В следующем круге Грикспор сыграет с соотечествеником Ботиком ван де Зандсхулпом, который в своём матче первого круга обыграл белоруса Илью Ивашко.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд этого турнира составляет $ 51 млн.

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 05:10 МСК
Таллон Грикспор
61
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6    
3 		6 3 3    
             
Павел Котов
118
Россия
Павел Котов
П. Котов
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