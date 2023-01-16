Павел Котов потерпел поражение в матче 1-го круга Australian Open
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Голландский теннисист Таллон Грикспор вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он обыграл представителя России Павла Котова со счётом 6:3, 7:6 (6:3), 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. За это время Грикспор сделал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два из восьми брейк-пойнтов. На счету Котова три двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов после одного заработанного.
В следующем круге Грикспор сыграет с соотечествеником Ботиком ван де Зандсхулпом, который в своём матче первого круга обыграл белоруса Илью Ивашко.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд этого турнира составляет $ 51 млн.
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