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Хачанов в трёх сетах обыграл Миральеса и вышел во второй круг Australian Open

Хачанов в трёх сетах обыграл Миральеса и вышел во второй круг Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов победил в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он обыграл представителя Испании Бернабе Сапату-Миральеса со счётом 7:6 (7:3) 6:2, 6:0.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 2 минуты. За это время Хачанов сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Миральеса один эйс, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. В следующем круге Карен Хачанов встретится с победителем пары Джэйсон Каблер — Себастьян Баэс. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 06:25 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6    
6 3 		2 0    
             
Бернабе Сапата-Миральес
72
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
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