Хачанов в трёх сетах обыграл Миральеса и вышел во второй круг Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов победил в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он обыграл представителя Испании Бернабе Сапату-Миральеса со счётом 7:6 (7:3) 6:2, 6:0.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 2 минуты. За это время Хачанов сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов. На счету Миральеса один эйс, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. В следующем круге Карен Хачанов встретится с победителем пары Джэйсон Каблер — Себастьян Баэс. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль.
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