Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Азаренко обыграла Кенин в двух сетах и вышла во второй круг Australian Open

Азаренко обыграла Кенин в двух сетах и вышла во второй круг Australian Open
Комментарии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 6:4. 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. За это время Азаренко сделала 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кенин 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) – Мария Саккари (Греция).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 06:45 МСК
Софья Кенин
280
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3  
6 		7 7  
         
Виктория Азаренко
25
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023