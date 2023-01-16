Кирьос эмоционально высказался о снятии с Открытого чемпионата Австралии

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал снятие с Australian Open. Как сообщалось ранее, причиной этого решения стала травма колена.
«Я полностью опустошён. Это мой домашний турнир, и совершенно очевидно, что здесь я выиграл турнир в парном разряде и играл, наверное, в лучший теннис в своей жизни. Всё, что я могу сейчас предпринять, это сделать всё возможное, чтобы вернуться», — сказал Кирьос на пресс-конференции на Открытом чемпионате Австралии.
Прошлый сезон стал для Кирьоса одним из самых успешных. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне.
- 16 января 2023
-
10:00
-
09:59
-
09:25
-
09:18
-
09:17
-
08:59
-
08:34
-
08:13
-
07:37
-
06:24
-
05:43
-
04:42
-
04:41
-
04:32
-
04:14
-
01:05
- 15 января 2023
-
22:55
-
22:35
-
22:27
-
21:48
-
21:00
-
20:34
-
20:11
-
19:24
-
19:04
-
18:40
-
18:10
-
17:55
-
17:17
-
16:45
-
16:11
-
14:45
-
14:11
-
13:40
-
13:15