Азаренко осталась единственной теннисисткой в женской сетке, которая выигрывала AO

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 6:4. 7:6 (7:3). Встреча проходила на хардовом покрытии.

Таким образом, Азаренко стала единственной теннисисткой, которая выигрывала этот турнир и участвует в проходящем Открытом чемпионате Австралии. Белоруска дважды брала титул на Australian Open (2012, 2013). Кенин, которую одолела Азаренко, также выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2020).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.