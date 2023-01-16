«Затишье перед бурей». Касаткина опубликовала пост в преддверии первого матча на AO
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка высказалась о распорядке дня перед Открытым чемпионатом Австралии.
«Calm before the storm («затишье перед бурей». — Прим. «Чемпионата»). Все подготовительные процедуры завершены: тренировка утром ✅ медиа✅ пассивный отдых (в процессе)», — написала теннисистка в социальных сетях.
Первая ракетка России Дарья Касаткина на старте Australian Open встретится с соотечественницей — Варварой Грачёвой. На прошлом Открытом чемпионате Австралии Касаткина дошла до третьего круга, где проиграла польке Иге Свёнтек со счётом 6:2, 6:3. Победительницей того розыгрыша турнира стала австралийка Эшли Барти, которая обыграла в финале американку Даниэль Коллинз.
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