Рейтинг ATP на 16 января: Карацев потерял 30 позиций

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Обращает на себя внимание то, что российский теннисист Аслан Карацев потерял 30 позиций.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».



Рейтинг ATP. 16 января

1(1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820

2(2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5770

3(3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720

4(4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715

5(5). Новак Джокович (Сербия) — 5070

6(6). Андрей Рублёв (Россия) — 3930

7(7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895

8(8). Даниил Медведев (Россия) — 3860

9(9). Тейлор Фритц (США) — 3545

10(10). Хольгер Руне (Дания) — 2876

20(20). Карен Хачанов (Россия) — 1885

82(-30). Аслан Карацев (Россия) — 635

97(+1). Роман Сафиуллин (Россия) — 563