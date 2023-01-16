Рейтинг ATP на 16 января: Карацев потерял 30 позиций
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Обращает на себя внимание то, что российский теннисист Аслан Карацев потерял 30 позиций.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг ATP. 16 января
1(1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820
2(2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5770
3(3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720
4(4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715
5(5). Новак Джокович (Сербия) — 5070
6(6). Андрей Рублёв (Россия) — 3930
7(7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895
8(8). Даниил Медведев (Россия) — 3860
9(9). Тейлор Фритц (США) — 3545
10(10). Хольгер Руне (Дания) — 2876
20(20). Карен Хачанов (Россия) — 1885
82(-30). Аслан Карацев (Россия) — 635
97(+1). Роман Сафиуллин (Россия) — 563
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