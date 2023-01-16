Надаль одолел Дрэйпера и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль переиграл представителя Великобритании Джека Дрэйпера в первом круге Australian Open. Встреча проходила на центральном корте турнира, арене Рода Лэйвера.
Надаль одержал победу со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Испанец выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Джека Дрэйпера 11 эйсов, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем круге Рафаэль Надаль встретится с представителем США Маккензи Макдональдом, который в пяти сетах обыграл соотечественника Брэндона Накашиму. Напомним, испанец является действующим победителем турнира. В финале прошлого розыгрыша он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.
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