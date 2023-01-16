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Надаль одолел Дрэйпера и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Надаль одолел Дрэйпера и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль переиграл представителя Великобритании Джека Дрэйпера в первом круге Australian Open. Встреча проходила на центральном корте турнира, арене Рода Лэйвера.

Надаль одержал победу со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1. Испанец выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Джека Дрэйпера 11 эйсов, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Рафаэль Надаль встретится с представителем США Маккензи Макдональдом, который в пяти сетах обыграл соотечественника Брэндона Накашиму. Напомним, испанец является действующим победителем турнира. В финале прошлого розыгрыша он оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 06:50 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 		2 6 6  
5 		6 4 1  
             
Джек Дрэйпер
38
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Комментарии
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