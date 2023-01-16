Рейтинг WTA на 16 января: Касаткина и Кудерметова сохранили позиции

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили свои позиции. Руководимая российским тренером Дмитрием Турсуновым швейцарка Белинда Бенчич поднялась в топ-10.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

1(1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 025

2(2). Онс Жабер (Тунис) — 5140

3(3). Джессика Пегула (США) — 5000

4(4). Каролин Гарсия (Франция) — 4415

5(5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4340

6(6). Мария Саккари (Греция) — 3921

7(7). Кори Гауфф (США) — 3762

8(8). Дарья Касаткина (Россия) — 3500

9(9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2800

10(+3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2735

18(+2). Екатерина Александрова (Россия) — 1910

20(-1). Людмила Самсонова (Россия) — 1905

44(44). Анастасия Потапова (Россия) — 1079

59(59). Анна Калинская (Россия) — 948

60(60). Анна Блинкова (Россия) — 922

97(97). Варвара Грачёва (Россия) — 630