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Рейтинг WTA на 16 января: Касаткина и Кудерметова сохранили позиции

Рейтинг WTA на 16 января: Касаткина и Кудерметова сохранили позиции
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили свои позиции. Руководимая российским тренером Дмитрием Турсуновым швейцарка Белинда Бенчич поднялась в топ-10.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».

1(1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 025
2(2). Онс Жабер (Тунис) — 5140
3(3). Джессика Пегула (США) — 5000
4(4). Каролин Гарсия (Франция) — 4415
5(5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4340
6(6). Мария Саккари (Греция) — 3921
7(7). Кори Гауфф (США) — 3762
8(8). Дарья Касаткина (Россия) — 3500
9(9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2800
10(+3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2735
18(+2). Екатерина Александрова (Россия) — 1910
20(-1). Людмила Самсонова (Россия) — 1905
44(44). Анастасия Потапова (Россия) — 1079
59(59). Анна Калинская (Россия) — 948
60(60). Анна Блинкова (Россия) — 922
97(97). Варвара Грачёва (Россия) — 630

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