Рейтинг WTA на 16 января: Касаткина и Кудерметова сохранили позиции

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сохранили свои позиции. Руководимая российским тренером Дмитрием Турсуновым швейцарка Белинда Бенчич поднялась в топ-10.
Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».
1(1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 025
2(2). Онс Жабер (Тунис) — 5140
3(3). Джессика Пегула (США) — 5000
4(4). Каролин Гарсия (Франция) — 4415
5(5). Арина Соболенко (Беларусь) — 4340
6(6). Мария Саккари (Греция) — 3921
7(7). Кори Гауфф (США) — 3762
8(8). Дарья Касаткина (Россия) — 3500
9(9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2800
10(+3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2735
18(+2). Екатерина Александрова (Россия) — 1910
20(-1). Людмила Самсонова (Россия) — 1905
44(44). Анастасия Потапова (Россия) — 1079
59(59). Анна Калинская (Россия) — 948
60(60). Анна Блинкова (Россия) — 922
97(97). Варвара Грачёва (Россия) — 630
- 16 января 2023
-
11:15
-
11:04
-
11:03
-
10:44
-
10:38
-
10:32
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:25
-
09:18
-
09:17
-
08:59
-
08:34
-
08:13
-
07:37
-
06:24
-
05:43
-
04:42
-
04:41
-
04:32
-
04:14
-
01:05
- 15 января 2023
-
22:55
-
22:35
-
22:27
-
21:48
-
21:00
-
20:34
-
20:11
-
19:24
-
19:04
-
18:40
-
18:10