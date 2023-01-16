Азаренко: очень нервничала перед сегодняшней игрой

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу над победительницей Australian Open – 2020, американкой Софьей Кенин в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии – 2023.

«Она потрясающая чемпионка, я знаю, что у неё были травмы, но у неё есть опыт, и я знала, что это будет тяжёлый матч. Я также понимала, что ей нечего терять, поэтому ожидала, что она будет играть хорошо, свободно. Первые матчи, особенно на первом турнире «Большого шлема» в году, никогда не бывают лёгкими, и я очень нервничала перед сегодняшней игрой», — приводит слова Азаренко Reuters.

Во втором круге Азаренко сыграет с победителем пары Леолия Жанжан (Франция) — Надия Подороска (Аргентина).