Новак Джокович снова отменил тренировку на Australian Open

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович отменил сегодняшнюю тренировку в Мельбурне, на кортах Australian Open.

Занятие Джоковича было запланировано на 19:00. Однако затем тренировка исчезла из списка Открытого чемпионата Австралии. Вчера, 15 января, Джокович также отменял занятие.

Напомним, на старте сезона Джоковича беспокоит бедро, которое он травмировал на победном для себя турнире в Аделаиде (Австралия). Повреждение не позволило ему завершить выставочный матч с россиянином Даниилом Медведевым, во время которого Новак брал три медицинских тайм-аута.

Девятикратный чемпион Australian Open Джокович начнёт текущие соревнования встречей с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.