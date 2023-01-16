Даниил Медведев — Маркос Гирон: текстовая онлайн-трансляция 1-го круга Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев (восьмая ракетка мира) встретится с представителем США Маркосом Гироном (56-й номер мирового рейтинга) в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча пройдёт на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» на хардовом покрытии. Матч начнётся не ранее 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Маркос Гирон.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл единственный матч между ними во втором круге «Мастерса» в Цинциннати в 2020 году, когда на самом деле турнир проходил в Нью-Йорке (из-за коронавирусных ограничений). Счёт того поединка — 6:4. 6:4.

На предыдущем Открытом чемпионате Австралии Медведев дошёл до финала, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.