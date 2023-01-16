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«У Джека большое будущее». Надаль похвалил Дрэйпера за матч Australian Open

«У Джека большое будущее». Надаль похвалил Дрэйпера за матч Australian Open
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о британском игроке Джеке Дрэйпере, которого он одолел в первом круге Открытого чемпионата Австралии. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» оказался сильнее соперника со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

«Если рассматривать сегодняшний матч с точки зрения всего, через что я прошёл за последние шесть месяцев, это очень позитивное начало турнира. Я играл против одного из самых сложных возможных соперников в первом раунде, будучи при этом посеянным. Дрэйпер молод, у него есть сила, и я думаю, у Джека большое будущее. Мы увидим, как он будет играть здесь ещё много лет, добиваясь очень хороших результатов», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

В следующем круге Рафаэль Надаль встретится с представителем США Маккензи Макдональдом, который в пяти сетах обыграл соотечественника Брэндона Накашиму.

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