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Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии

Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина переиграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто на старте Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 13» на хардовом покрытии. Рыбакина одолела соперницу со счётом 7:5, 6:3.

Представительница Казахстана выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету итальянской теннисистки два эйса, одна ошибка на подаче и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз.

В следующем круге Рыбакина сойдётся либо с представительницей Словении Каей Юван, либо с француженкой Селеной Яникижевич.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 10:20 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Элизабетта Коччаретто
48
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
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