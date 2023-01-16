Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина переиграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто на старте Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 13» на хардовом покрытии. Рыбакина одолела соперницу со счётом 7:5, 6:3.
Представительница Казахстана выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. На счету итальянской теннисистки два эйса, одна ошибка на подаче и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз.
В следующем круге Рыбакина сойдётся либо с представительницей Словении Каей Юван, либо с француженкой Селеной Яникижевич.
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