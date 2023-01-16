«Он вообще ни о чём не парится». Пегула — о тренировках с Тиафо

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, как накануне старта на Australian Open – 2023 потренировалась со своим партнёром по сборной США Фрэнсисом Тиафо.
По словам спортсменки, тренировки с Фрэнсисом помогают ей психологически расслабиться.
«Мои нервы обычно выходят из строя на тренировках, когда у меня не получаются удары, а Фрэнсис вообще ни о чём не парится. Самый большой шутник в мире.
Думаю, хорошо, что я вчера потренировалась с ним, потому что это меня немного расслабило. Я немного более сконцентрирована, и это то, что ему не хватает, поэтому, я думаю, это помогло и ему тоже. Он говорит, что чувствует себя лучшим игроком в мире, когда играет со мной», — приводит слова Пегулы Tennis 365.
В первом круге Открытого чемпионата Австралии Пегула одержала сверхуверенную победу над румынкой Жаклин Кристиан (6:0, 6:1).
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