Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов встретится с австралийцем Каблером во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Хачанов встретится с австралийцем Каблером во втором круге Открытого чемпионата Австралии
Комментарии

Определился соперник российского теннисиста Карена Хачанова по второму кругу Australian Open.

Им стал представитель Австралии Джэйсон Каблер, который на старте турнира обыграл аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:4. 6:4. Встреча прошла на стадионе «Мельбурн Парк. Джон Кейн Арена» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Каблер выступает на турнире благодаря полученной уайлд-кард.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль, одолевший россиянина Даниила Медведева.

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 07:45 МСК
Себастьян Баэс
44
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4    
6 		6 6    
             
Джэйсон Каблер
84
Австралия
Джэйсон Каблер
Д. Каблер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023