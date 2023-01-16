Хачанов встретится с австралийцем Каблером во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Определился соперник российского теннисиста Карена Хачанова по второму кругу Australian Open.

Им стал представитель Австралии Джэйсон Каблер, который на старте турнира обыграл аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:4. 6:4. Встреча прошла на стадионе «Мельбурн Парк. Джон Кейн Арена» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Каблер выступает на турнире благодаря полученной уайлд-кард.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль, одолевший россиянина Даниила Медведева.