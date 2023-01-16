Тарпищев: мы должны работать точечно, естественного отбора у нас не может быть

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал об особенностях системы подготовки теннисистов в нашей стране.
«В хоккее каждый год Харламов или Овечкин не рождаются. Так же и в теннисе. У нас есть система, которая постоянно даёт результат. Какая страна выиграла 36 турниров «Большого шлема» и семь кубков? Мы, возможно, единственная такая нация. Но нам сложнее подготовить спортсмена, потому что мы должны работать точечно. У нас есть отбор в молодом возрасте, но это узкий контингент. У нас нет такого, как в Испании, где теннис чуть ли не на уровне физкультуры, в него играют во всех школах.
Но то, что мы делаем, – это показатель работы системы. У нас внутри России играют семь с половиной тысяч детей на соревнованиях, а в Испании, возможно, речь о миллионе человек. Мы больше полагаемся на методические знания, а не на естественный отбор, которого у нас по определению не может быть из-за климата и удалённости от теннисных мероприятий. Мы уже в среднем возрасте 17–19 лет должны искать базовые точки в различных странах мира», — сказал Тарпищев в интервью Metaratings.
- 16 января 2023
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:33
-
12:31
-
12:21
-
12:08
-
12:02
-
11:47
-
11:45
-
11:15
-
11:04
-
11:03
-
10:44
-
10:38
-
10:32
-
10:22
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:25
-
09:18
-
09:17
-
08:59
-
08:34
-
08:13
-
07:37
-
06:24
-
05:43
-
04:42
-
04:41
-
04:32
-
04:14
-
01:05
- 15 января 2023
-
22:55