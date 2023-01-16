Тарпищев: мы должны работать точечно, естественного отбора у нас не может быть

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал об особенностях системы подготовки теннисистов в нашей стране.

«В хоккее каждый год Харламов или Овечкин не рождаются. Так же и в теннисе. У нас есть система, которая постоянно даёт результат. Какая страна выиграла 36 турниров «Большого шлема» и семь кубков? Мы, возможно, единственная такая нация. Но нам сложнее подготовить спортсмена, потому что мы должны работать точечно. У нас есть отбор в молодом возрасте, но это узкий контингент. У нас нет такого, как в Испании, где теннис чуть ли не на уровне физкультуры, в него играют во всех школах.



Но то, что мы делаем, – это показатель работы системы. У нас внутри России играют семь с половиной тысяч детей на соревнованиях, а в Испании, возможно, речь о миллионе человек. Мы больше полагаемся на методические знания, а не на естественный отбор, которого у нас по определению не может быть из-за климата и удалённости от теннисных мероприятий. Мы уже в среднем возрасте 17–19 лет должны искать базовые точки в различных странах мира», — сказал Тарпищев в интервью Metaratings.