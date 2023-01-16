«Мой удар справа — настоящее оружие». Радукану поделилась мыслями о победе в 1-м круге AO
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Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свою победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
«Я думаю, что мой удар справа — это настоящее оружие. Он требует работы над собой, но в будущем я действительно вижу этот элемент очень сильной стороной игры», — цитирует Радукану пресс-служба WTA.
Также Радукану высказалась о встрече второго круга с американкой Кори Гауфф, которая в своём матче обыграла чешку Катержину Синякову.
«Очевидно, что Коко сделала много отличных вещей, и она хорошо играет. Я просто с нетерпением жду этого матча. Я думаю, что мы обе хорошие молодые игроки, мы обе пробиваемся вверх. На самом деле, мы — часть тенниса следующего поколения. Да, это будет отличный матч».
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