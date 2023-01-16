Тарпищев объяснил, почему даже украинцы не отказываются играть с российскими теннисистами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал причину лояльного отношения WTA и ATP к российским теннисистам.
«Они просто следуют регламенту, который сами и утвердили намного раньше. Многих, наверное, удивляет, почему в теннисе никто не отказался играть против наших в сложное время, и все дружат. Даже украинцы играют с нами. Один из факторов – мы с детства играем против друг друга. Своего рода мы – теннисная семья.
Подобное во многих видах спорта? Но речь об индивидуальных видах спорта, а дальше возникают правила игры. Профессиональные организации нас от командных видов спорта убрали, а ATP и WTA так охраняют свою систему, что она позволяет играть всем. Но я не хочу переходить на персоналии, потому что я неминуемо подставлю людей, которых подставлять нельзя», — сказал Тарпищев в интервью Metaratings.
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