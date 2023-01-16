В ФТР отреагировали на выход Карена Хачанова во второй круг Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход российского теннисиста Карена Хачанова во второй круг Australian Open.

«Поздравляю Карена с хорошей победой сегодня! Хачанов уже имеет опыт больших побед за спиной. Как далеко он сможет пройти на этом Australian Open? Если он играет в свою игру, то потенциально может играть на победу со всеми соперниками в туре. Но, как всегда, всё решается на корте, и на таких турнирах проходных соперников не бывает», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Соперником Хачанова по второму кругу станет представитель Австралии Джэйсон Каблер, который на старте турнира обыграл аргентинца Себастьяна Баэса — 6:4, 6:4. 6:4.

Соболенко тренируется с Хачановым на траве. Видеоролик: