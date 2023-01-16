Тарпищев назвал условия для возвращения Медведева на первое место рейтинга ATP в 2023 году

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, при каких условиях российский теннисист Даниил Медведев сможет вновь бороться за первое место мирового рейтинга в 2023 году.

«Если не будет травм и будет нормальный подготовительный период, то он станет играть ещё лучше и продолжит биться за первое место в мировом рейтинге», — сказал Тарпищев в интервью Metaratings.

2022 год Медведев завершил на седьмом месте рейтинга ATP. В 2022 году россиянин выиграл два турнира серии ATP, а также сыграл в финале Открытого чемпионата Австралии. На первой строчке рейтинга ATP Медведев продержался лишь три недели, возглавив его в конце февраля.

Сегодня, в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2023 Медведев сыграет с американцем Маркосом Гироном.