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Циципас одолел Алиса в первом круге Australian Open

Циципас одолел Алиса в первом круге Australian Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над французским игроком Кентеном Алисом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт» на хардовом покрытии.

Циципас оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Грек выполнил 16 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Алиса девять эйсов, пять ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

Australian Open (м). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 11:10 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 8    
3 		4 6 6    
             
Кентен Алис
61
Франция
Кентен Алис
К. Алис
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