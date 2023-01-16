Циципас одолел Алиса в первом круге Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над французским игроком Кентеном Алисом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт» на хардовом покрытии.

Циципас оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6). Грек выполнил 16 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Алиса девять эйсов, пять ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.