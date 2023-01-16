Вавринка вылетел с Открытого чемпионата Австралии, уступив 53-й ракетке мира за 4 часа

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог преодолеть барьер первого раунда Открытого чемпионата Австралии, потерпев поражение от словака Алекса Молчана. Встреча проходила на стадионе «Мельбурн Парк. 1573 Арена» на хардовом покрытии.

Молчан обыграл своего соперника в пяти сетах со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 4 часа 22 минуты.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.