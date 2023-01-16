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Ига Свёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Ига Свёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек переиграла представительницу Германии Юле Нимайер в первом раунде Australian Open. Матч проходил на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу Свёнтек. Польская спортсменка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Юле Нимайер три эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Отметим, что во второй партии немка подавала на сет, однако не смогла удержать преимущество.

В следующем круге Свёнтек сойдётся с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано, которая в первом раунде оказалась сильнее венгерской теннисистки Панны Удварди — 6:4, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
16 января 2023, понедельник. 11:35 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Юле Нимайер
69
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
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