Ига Свёнтек вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек переиграла представительницу Германии Юле Нимайер в первом раунде Australian Open. Матч проходил на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу Свёнтек. Польская спортсменка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Юле Нимайер три эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Отметим, что во второй партии немка подавала на сет, однако не смогла удержать преимущество.
В следующем круге Свёнтек сойдётся с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано, которая в первом раунде оказалась сильнее венгерской теннисистки Панны Удварди — 6:4, 6:1.
- 16 января 2023
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