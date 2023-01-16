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Тарпищев оценил первый матч Хачанова на Australian Open

Тарпищев оценил первый матч Хачанова на Australian Open
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе Карена Хачанова в первом круге Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он обыграл представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 7:6 (7:3) 6:2, 6:0.

«Тревожность вызывает первый сет, где Карен не реализовал много возможностей — была нервотрёпка в концовке. Но для уверенности он начал нормально. Перспективы хорошие, сетка у него неплохая. Главное, чтобы сам дальше не начудил», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В следующем круге Карен Хачанов встретится с представителем Австралии Джэйсоном Каблером. Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.

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