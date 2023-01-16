Циципас высказался о первой победе на Australian Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о своей победе над представителем Франции Кентеном Алисом в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6).
«Это было непросто. К концу третьего сета Кентен показал хороший теннис. Я немного сбился с ритма на подаче. Не ожидал, что у меня будут такие проблемы на тай-брейке, поэтому пришлось искать какие-то решения и выходы.
Думаю, что мой боевой дух показал себя ближе к концу встречи. Я не собирался сдаваться, и, хотя на тай-брейке я столкнулся с действительно тяжёлыми ситуациями, уступая в счёте, я получил хорошую поддержку от зрителей, и мы вместе с ними отыгрались и выиграли матч», — сказал Циципас в интервью на корте.
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