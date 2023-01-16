Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 1-го игрового дня
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Сегодня, 16 января, стартовал Открытый чемпионат Австралии. На кортах Мельбурна прошли первые матчи Australian Open. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами первого игрового дня.
Australian Open. Мужчины. Результаты 1-го игрового дня:
- Даниил Медведев (Россия) — Маркос Гирон (США) — 6:0, 6:1, 6:2.
- Карен Хачанов (Россия) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания) — 7:6 (7:3), 6:2, 6:0.
- Рафаэль Надаль (Испания) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.
- Стефанос Циципас (Греция) — Кентен Алис (Франция) — 6:3, 6:4, 7:6 (8:6).
- Таллон Грикспор (Нидерланды) — Павел Котов (Россия) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3.
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Вашек Поспишил (Канада) — 1:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:3.
- Кэмерон Норри (Великобритания) — Люка Ван Аш (Франция) — 7:6 (7:3), 6:0, 6:3.
- Алекс Молчан (Словакия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (7:2), 6:4.
- Денис Шаповалов (Канада) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 4:6, 6:4, 6:1.
- Хуберт Хуркач (Польша) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 7:6 (7:1), 6:2, 6:2.
- Янник Синнер (Италия) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 6:0, 6:2.
- Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Илья Ивашко (Беларусь) — 6:3, 3:6, 7:5, 6:3.
- Иржи Легечка (Чехия) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:3, 6:3, 6:3.
17 января на Открытом чемпионате Австралии также пройдут матчи первого круга. В борьбу за титул вступят Новак Джокович, Андрей Рублёв, Арина Соболенко, Аслан Карацев и другие. Первые игры начнутся не ранее 3:00 мск. Матчи вечерней сессии стартуют не ранее 11:00 мск.
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