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Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 1-го игрового дня, Австралиан Опен

Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 1-го игрового дня
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Сегодня, 16 января, стартовал Открытый чемпионат Австралии. На кортах Мельбурна прошли первые матчи Australian Open. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Australian Open. Мужчины. Результаты 1-го игрового дня:

  • Карен Хачанов (Россия) — Бернабе Сапата-Миральес (Испания) — 7:6 (7:3), 6:2, 6:0.
  • Рафаэль Надаль (Испания) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.
  • Стефанос Циципас (Греция) — Кентен Алис (Франция) — 6:3, 6:4, 7:6 (8:6).
  • Таллон Грикспор (Нидерланды) — Павел Котов (Россия) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3.
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Вашек Поспишил (Канада) — 1:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:3.
  • Кэмерон Норри (Великобритания) — Люка Ван Аш (Франция) — 7:6 (7:3), 6:0, 6:3.
  • Алекс Молчан (Словакия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:7 (3:7), 6:3, 1:6, 7:6 (7:2), 6:4.
  • Денис Шаповалов (Канада) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 4:6, 6:4, 6:1.
  • Хуберт Хуркач (Польша) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 7:6 (7:1), 6:2, 6:2.
  • Янник Синнер (Италия) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 6:4, 6:0, 6:2.
  • Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Илья Ивашко (Беларусь) — 6:3, 3:6, 7:5, 6:3.
  • Иржи Легечка (Чехия) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:3, 6:3, 6:3.
Турнирная сетка Открытого чемпионата Австралии у мужчин

17 января на Открытом чемпионате Австралии также пройдут матчи первого круга. В борьбу за титул вступят Новак Джокович, Андрей Рублёв, Арина Соболенко, Аслан Карацев и другие. Первые игры начнутся не ранее 3:00 мск. Матчи вечерней сессии стартуют не ранее 11:00 мск.

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