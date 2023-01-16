Медведев установил личный рекорд в матче с Гироном в первом круге Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал сверхуверенную победу в матче первого круга Australian Open — 2023 над американцем Маркосом Гироном — 6:0, 6:1, 6:2.

Россиянин отдал сопернику всего три гейма, что стало рекордным для Медведева показателем в матчах на турнирах «Большого шлема».

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Медведев сразится с австралийским теннисистом Джоном Миллманом, который в своём матче первого круга в упорном пятисетовом поединке сломил сопротивление швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 6:7(8:10), 7:5, 6:7(2:7), 6:2, 6:3.

Напомним, на прошлогоднем Australian Open Медведев вышел в финал, в котором уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю.