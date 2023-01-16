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Медведев объяснил, что пытался изобразить на камере после победы над Гироном

Медведев объяснил, что пытался изобразить на камере после победы над Гироном
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Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал фото символа, который он нарисовал на камере после победы в первом круге Australian Open. Медведев разгромил американца Маркоса Гирона — 6:0, 6:1, 6:2.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАНИИЛА МЕДВЕДЕВА

В следующем круге Даниил Медведев встретится с представителем Австралии Джоном Миллманом, который одолел швейцарца Марка-Андреа Хюслера.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Коллинз. У мужчин в предыдущем розыгрыше Australian Open лучшим стал испанец Рафаэль Надаль.

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