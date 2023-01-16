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Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 1-го игрового дня

Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 1-го игрового дня
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Сегодня, 16 января, стартовал Открытый чемпионат Австралии – 2023. На кортах Мельбурна прошли первые матчи женского турнира Australian Open. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми результатами первого игрового дня.

Australian Open. Женщины. Результаты 1-го игрового дня:

  • Анна Калинская (Россия) – Даниэль Коллинз (США) – 5:7, 7:5, 4:6.
  • Джессика Пегула (США) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:0, 6:1.
  • Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:3, 6:4.
  • Полина Кудерметова (Россия) – Оливия Гадеки (Австралия) – 5:7, 1:6.
  • Кристина Кучова (Словакия) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:7 (6:8), 5:7.
  • Катержина Синякова (Чехия) — Кори Гауфф (США) — 1:6, 4:6.
  • Эмма Радукану (Великобритания) — Тамара Корпач (Германия) — 6:3, 6:2.
  • Софья Кенин (США) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 4:6, 6:7 (3:7).
  • Камилла Рахимова (Россия) — Катерина Байндль (Украина) — 5:7, 7:6 (10:8), 1:6.
  • Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юле Нимайер (Германия) — 6:4, 7:5.
  • Мэдисон Кис (США) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 3:6, 6:2.
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 7:5, 6:3.
Australian Open-2023. Турнирная сетка. Женщины
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