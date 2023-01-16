Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 1-го игрового дня

Сегодня, 16 января, стартовал Открытый чемпионат Австралии – 2023. На кортах Мельбурна прошли первые матчи женского турнира Australian Open. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с некоторыми результатами первого игрового дня.

Australian Open. Женщины. Результаты 1-го игрового дня: