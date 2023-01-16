Свёнтек – о высоких ожиданиях фанатов: иногда кажется, что к тебе относятся как к роботу

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о высоких ожиданиях болельщиков, после того как одержала не самую уверенную победу над представительницей Германии Юле Нимайер в матче первого круга Australian Open. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу Свёнтек.
«Мне кажется, что люди сосредоточены на цифрах и статистике. По-моему, они смотрят матчи, забывая, что мы тоже люди, и за победу нам приходится бороться. Они такие: «У тебя больше навыков, и ты их используешь, поэтому ты победишь». Просто смотрят на цифры. Не знаю. Понимаю, что тоже многого от себя жду, но я над этим работаю. Иногда кажется, что к тебе относятся не как к человеку, а скорее как к роботу, который должен побеждать» – сказала Свёнтек на пресс-конференции.
В следующем круге Australian Open – 2023 Свёнтек сыграет с представительницой Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано, которая в первом раунде оказалась сильнее венгерской теннисистки Панны Удварди — 6:4, 6:1.
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