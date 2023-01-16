Борис Беккер: миссия Медведева в Мельбурне очевидна. Он хочет титул на Australian Open

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер поделился ожиданиями от выступления чемпиона US Open – 2021, россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
«Миссия Медведева в Мельбурне очевидна. Конечно, Даниил хочет выиграть турнир после того, как дважды уступал в финале здесь, в Мельбурне», — приводит слова Беккера Eurosport.de.
Ранее Медведев (7) одержал разгромную победу на старте Australian Open — 2023. В матче первого круга Даниил со счётом 6:0, 6:1, 6:2 обыграл представителя США Маркоса Гирона. В следующем раунде соперником россиянина станет австралиец Джон Миллман (WC).
Медведев два года подряд доходил до финала AO: в 2021-м он уступил сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю.
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