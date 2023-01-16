Джессика Пегула отреагировала на шутку о том, что она родилась в богатой семье

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула отреагировала на шуточное высказывание со стороны болельщика в свой адрес.
Ранее Джессика одержала разгромную победу на старте Открытого чемпионата Австралии – 2023. Пегула со счётом 6:0, 6:1 обыграла румынку Жаклин Кристиан.
«Пегула играет так, будто скоро повысят налог на наследство», — написал один из пользователей в социальных сетях. «Как же я орууу», — ответила ему Пегула.
Напомним, Джессика Пегула – дочь крупного американского бизнесмена Терренса Пегулы, который владеет компанией по добыче нефти и газа в западной Виргинии, а также пятью спортивными клубами, в том числе командой НХЛ «Баффало Сейбрз» и клубом НФЛ «Баффало Биллс. Его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов.
- 16 января 2023
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