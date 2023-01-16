«Возможно, на него нахлынули воспоминания». Тим Хенмэн – о том, что Медведев послал фаната

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался об инциденте с участием россиянина Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2023.
Напомним, Медведев (7) одержал разгромную победу на старте Australian Open — 2023. Даниил обыграл представителя США Маркоса Гирона со счётом 6:0, 6:1, 6:2. При счёте 5:2 в третьем сете Медведеву что-то крикнули с трибун, а он ответил: «Иди на ***». Судья матча вынес ему предупреждение.
«Со стороны Медведева было очень странно реагировать на это подобным образом. Он отлично выступил в первом матче, но это была действительно странная концовка с двумя последними розыгрышами, с его реакцией и руганью в адрес кого-то на стадионе. Возможно, на него с опозданием нахлынули воспоминания с прошлого года», — приводит слова Хенмэна Eurosport.
- 16 января 2023
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