Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 17 января, стартует второй игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (по мск) у мужчин.

Андрей Рублёв (Россия) – Доминик Тим (Австрия) – 03:00.

Григор Димитров (Болгария) – Аслан Карацев (Россия) – 03:00.

Диего Шварцман (Аргентина) – Алексей Крутых (Украина) – 03:00.

Филип Краинович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – приблизительно в 04:30.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 30) – Александр Бублик (Казахстан) – приблизительно в 04:30.

Тейлор Фритц (США, 8) – Николоз Басилашвили (Грузия) – не ранее 05:00.

Маттео Берреттини (Италия, 13) – Энди Маррей (Великобритания) – приблизительно в 06:00.

Танаси Коккинакис (Австралия) – Фабио Фоньини (Италия) – приблизительно в 06:30.

Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио (Перу, LL) – Александр Зверев (Германия, 12) – не ранее 06:30.

Денис Кудла (США, LL) – Роман Сафиуллин (Россия) – не ранее 09:00.

Томаш Махач (Чехия) – Каспер Рууд (Норвегия, 2) – приблизительно в 12:30.

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Новак Джокович (Сербия, 4) – приблизительно в 12:30.

Полное расписание доступно здесь.