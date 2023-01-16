Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 17 января, стартует второй игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (по мск) у мужчин.
- Андрей Рублёв (Россия) – Доминик Тим (Австрия) – 03:00.
- Григор Димитров (Болгария) – Аслан Карацев (Россия) – 03:00.
- Диего Шварцман (Аргентина) – Алексей Крутых (Украина) – 03:00.
- Филип Краинович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) – приблизительно в 04:30.
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 30) – Александр Бублик (Казахстан) – приблизительно в 04:30.
- Тейлор Фритц (США, 8) – Николоз Басилашвили (Грузия) – не ранее 05:00.
- Маттео Берреттини (Италия, 13) – Энди Маррей (Великобритания) – приблизительно в 06:00.
- Танаси Коккинакис (Австралия) – Фабио Фоньини (Италия) – приблизительно в 06:30.
- Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио (Перу, LL) – Александр Зверев (Германия, 12) – не ранее 06:30.
- Денис Кудла (США, LL) – Роман Сафиуллин (Россия) – не ранее 09:00.
- Томаш Махач (Чехия) – Каспер Рууд (Норвегия, 2) – приблизительно в 12:30.
- Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Новак Джокович (Сербия, 4) – приблизительно в 12:30.
Полное расписание доступно здесь.
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