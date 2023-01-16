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Australian Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня, Австралиан Опен

Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 17 января стартует второй игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (по мск) у женщин.

  • Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Екатерина Александрова (Россия) – 03:00.
  • Лейла Фернандес (Канада) – Ализе Корне (Франция) – 03:00.
  • Арина Соболенко (Беларусь) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 03:00.
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – 03:00.
  • Кэти Волынец (США) – Евгения Родина (Россия) – не ранее 04:30.
  • Донна Векич (Хорватия) – Оксана Селехметьева (Россия) – не ранее 05:00.
  • Ясмине Паолини (Италия) – Людмила Самсонова (Россия) – не ранее 06:30.
  • Марина Заневская (Бельгия) – Вероника Кудерметова (Россия) – не ранее 07:00.
  • Дарья Касаткина (Россия) – Варвара Грачёва (Россия) – не ранее 08:30.
  • Слоан Стивенс (США) – Анастасия Потапова (Россия) – не ранее 08:30.

Полное расписание матчей доступно здесь.

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