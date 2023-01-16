В ФТР назвали причины разгромной победы Даниила Медведева на старте Australian Open — 2023
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал старт чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии – 2023. В матче первого круга Медведев (7) со счётом 6:0, 6:1, 6:2 обыграл представителя США Маркоса Гирона.
«Медведев сегодня выиграл на классе. В трёх сетах всего за полтора часа. Для первого круга это можно считать оптимальным итогом. С одной стороны, он не потратил много сил. Но при этом и на своей подаче, и на приёме у Даниила были достаточно красивых розыгрышей в его фирменном стиле. Многие моменты доставили удовольствие зрителям. На мой взгляд, отличный результат для стартового раунда», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.
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